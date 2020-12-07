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За добу в Києві на коронавірус захворіли понад півтори тисячі людей

Понеділок, 7 грудня 2020, 12:13
Ельдар Сарахман, УП

У Києві на коронавірус минулої доби захворіли ще 1526 людей, 16 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 7 грудня

Пряма мова: "1526 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 16 людей  померли. Одужали за добу - 128 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 824 жінки віком від 18 до 92 років і 54 дівчинки від одного до 17 років. А також 610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв і 38 хлопчиків від п'яти місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 284, Дніпровському – 272, Деснянському районі – 194 випадки.

 

Підтверджених випадків захворювання станом на 7 грудня вже 81 335. Усього за період пандемії в столиці 1441 летальний випадок від коронавірусу. Подолали хворобу 25  210 мешканців Києва.

За словами Кличка, не зменшується в столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей.

У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52%. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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