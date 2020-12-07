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Вбивство музиканта Дерев’янка: поліцейські затримали третього фігуранта

Понеділок, 7 грудня 2020, 12:53

Столичні правоохоронці затримати третього фігуранта, який причетний до вбивства музиканта Олександра Дерев’янка на столичному Печерську.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Відзначається, що 31-річний киянин допомагав двом спільникам приховати вбивство музиканта у гаражному кооперативі у Київській області.

Крім того, зловмисник викрав із квартири потерпілого музичні інструменти.

Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 396 (приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

 

Нагадаємо:

  • Правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства 65-річного музиканта Олександра Дерев'янка з метою заволодіння майном. Поліцейські встановили, що до злочину причетний ще один фігурант.

Українська правда
Теми: вбивствоКиїв


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