Вбивство музиканта Дерев’янка: поліцейські затримали третього фігуранта
Столичні правоохоронці затримати третього фігуранта, який причетний до вбивства музиканта Олександра Дерев’янка на столичному Печерську.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Деталі: Відзначається, що 31-річний киянин допомагав двом спільникам приховати вбивство музиканта у гаражному кооперативі у Київській області.
Крім того, зловмисник викрав із квартири потерпілого музичні інструменти.
Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 396 (приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.
Нагадаємо:
- Правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства 65-річного музиканта Олександра Дерев'янка з метою заволодіння майном. Поліцейські встановили, що до злочину причетний ще один фігурант.