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У ЄС оприлюднили деталі, проти кого і за що застосовуватимуть схвалений механізм санкцій

Понеділок, 7 грудня 2020, 15:59

У ЄC розкрили деталі щодо погодженого Радою ЄС механізму санкцій, які накладатиме Євросоюз за порушення прав людини в усьому світі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди". 

Санкції можуть бути застосовані проти фізичних осіб, юридичних осіб та організацій як з державного, так і недержавного сектору, які відповідальні за серйозні порушення прав людини, залучені до таких порушень чи причетні до них, незалежно від країни. 

Санкції Євросоюзу передбачатимуть заборону в’їзду для фізичних осіб та замороження активів фізичних та юридичних осіб. 

На додачу, особам та організаціям у ЄС буде заборонено надавати кошти особам, що опинилися під санкціями - як у прямий, так і непрямий спосіб. 

Санкційний механізм може застосовуватися за такі злочини як геноцид, злочини проти людяності та інші серйозні порушення прав людини - застосування тортур, рабства, позасудові страти, свавільні затримання та арешти тощо. 

"Під дію санкційного механізму можуть потрапити й інші порушення прав людини чи зловживання, якщо вони є широкомасштабними, систематичними та викликають серйозне занепокоєння - як це визначають цілі спільної політики закордонних справ та безпеки, визначені в Угоді про ЄС", - йдеться у повідомленні. 

Визначення та зміни до санкційного списку уповноважена вносити Рада ЄС - за пропозицією країни-члена або високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки. 

"Сьогоднішнє рішення підкреслює, що просування та захист прав людини залишається наріжним каменем та пріоритетом зовнішніх справ ЄС та відображає рішучий намір ЄС реагувати на серйозні порушення прав людини", - підсумовують у комюніке. 

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила санкційний механізм ЄС за порушення прав людини 7 грудня. 

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Теми: санкціїЄС


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