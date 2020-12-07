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Новини 7 грудня: угорці і Закарпаття, Зеленський і проєкт Порошенка

Понеділок, 7 грудня 2020, 21:16

Партія угорців показово покинула засідання Закарпатської облради, Зеленський хоче відновити проєкт Порошенка для розмови з регіонами, — актуальні новини 7 грудня.

Про угорців і Закарпаття

Політична партія угорців Закарпаття демонстративно покинула перше пленарне засідання Закарпатської обласної ради.

Угорський міністр закордонних справ на засіданні глав МЗС Євросоюзу в понеділок порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Про Зеленського і проєкт Порошенка

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне відновити Раду регіонального розвитку, яка зможе покращити комунікацію між центральною владою і владою на місцях.

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Про інші важливі новини

Російський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього українського футболіста Василя Василенка у справі про нібито шпигунство на користь України.

Громадський транспорт під час локдауну, який пропонується запровадити на початку січня наступного року, працюватиме зі значними обмеженнями.

Представник омбудсмена Верховної Ради щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський побився з працівником готельного комплексу на Донеччині, його відсторонено на час службової перевірки.

Закарпатську обласну раду очолив чинний глава Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров.

Міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус COVID-19.



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