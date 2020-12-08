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Корабель для польотів на Марс: SpaceX запускає перший прототип Starship

Вівторок, 8 грудня 2020, 07:59

Компанія Ілона Маска Spacex запланувала 8 грудня здійснити перший тестовий запуск прототипу міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс.

Джерело: Сайт Spacex. Маск в Twitter 

Деталі: Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планують запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик.

UPD: Початок трансляції Spacex з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас, де встановлено Starship SN8 перенесли на дві години. Тепер вона розпочнеться о 18:00 за Києвом. Територія довкола комплексу буде перекрита до 1:00 9 грудня.

Маск зазначив, що з "ймовірність ⅓ (33.3% — ред) запуск пройде успішно".

Як зазначає Spacex, наступна тестова модель Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor. 

 
Двигун Raptor справа

Маск вже прибув в Бока Чика.

Що передувало: 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.

SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.

Теми: Ілон МасккосмосСША


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