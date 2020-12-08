В Токіо доставили капсулу з двома зразками астероїда Рюгу

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) переправило в Токіо капсулу, всередині якої знаходиться контейнер з двома зразками грунту з астероїда Рюгу (Палац драконів). На Землю капсулу доставив автоматический зонд Hayabusa-2 (Сокол-2).

Джерело: JAXA в Twitter

Деталі: 8 грудня о 00:20 за Києвом літак з астероїдним камінням прибув з Австралії, де відбулася посадка капсули, в Міжнародний аеропорт Токіо, після чого капсулу транспортували до лабораторії в передмісті японської столиці.

Перед вильотом з Австралії фахівці JAXA провели первинне обстеження капсули. Вони підтвердили, що всередині присутні гази, які виходять з зразків астероїдної породи.

Наступні шість місяців в Інституті космічних наук і астронавтики (ISAS) буде проводитися робота з первинного огляду і опису отриманих зразків.

По завершенню цих робіт зразки розподілять наступним чином: 30% піде на дослідження японським науковим організаціям, ще 30% - міжнародним партнерам, в тому числі NASA. Решта 40% залишать зберігатися на майбутнє, коли нові технології аналізу дозволять отримати більше інформації з зразків.

Зонд, який був запущений у космос 3 грудня 2014 року, після скидання капсули на Землю відправився в нову експедицію до астероїда 1 998 KY26 діаметром 30 метрів. Очікується, що в липні 2031 року Hayabusa-2 здійснить посадку на його поверхню і візьме зразки грунту.

Капсулу транспортують з місця приземлення

Капсулу транспортують з місця приземлення

Довідка: Перший забір зразків, які, на думку вчених, можуть пролити світло, зокрема, на процес формування Сонячної системи, зонд виконав 22 лютого 2019 року, другий 11 липня того ж року. Відстань між точками збору космічних зразків – 20 метрів.

Діаметр астероїда Рюгу – близько 920 метрів, а його вік 4,6 мільярда років. Діаметр Рюгу майже вдвічі більше, ніж у астероїда Ітокава, частинки породи з якого доставив на Землю Hayabusa-1.

Місія Hayabusa-2 – доставка на Землю гранту з астероїда класу C (темні вуглецеві об'єкти, найбільш поширений клас астероїдів), який перебуває між Землею і Марсом. Вартість місії – близько 270 мільйонів доларів.

Що передувало: Капсула з зразками астероїда Рюгу 5 грудня о 19:30 за Києвом увійшла в атмосферу Землі. Відео. Згодом JAXA показало Фото капсули.

Нагадаємо: 1 грудня китайський космічний модуль здійснив успішну посадку для першого майже за півстоліття забору зразків ґрунту на Місяці. Він має повернутись на Землю вже 17 грудня.