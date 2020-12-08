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Головні новини понеділка і ночі: угорці і Закарпаття, Зеленський і проєкт Порошенка

Вівторок, 8 грудня 2020, 07:00

Партія угорців показово покинула засідання Закарпатської облради, Зеленський хоче відновити проєкт Порошенка для розмови з регіонами, — актуальні новини 7 грудня.

Про угорців і Закарпаття

Політична партія угорців Закарпаття демонстративно покинула перше пленарне засідання Закарпатської обласної ради.

Угорський міністр закордонних справ на засіданні глав МЗС Євросоюзу в понеділок порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Про Зеленського і проєкт Порошенка

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне відновити Раду регіонального розвитку, яка зможе покращити комунікацію між центральною владою і владою на місцях.

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Теми: космос
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