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Коронавірус продовжує поширюватися планетою: за минулу добу понад півмільйона заражень

Вівторок, 8 грудня 2020, 05:39
Коронавірус продовжує поширюватися планетою: за минулу добу понад півмільйона заражень

Станом на 7 грудня в світі діагностували 527 тисяч нових заражень COVID-19. За останню добу померло 8110 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі за добу, 7 грудня, виявили 527 671 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 149 016 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Швейцарія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 67 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 46 мільйонів хворих вилікувалися, 1 550 263 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 19 мільйонів людей.

Що передувало: За неділю 6 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 641 людині, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 особи, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

Вперше після літа динаміка поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за тиждень в Україні покращилася: за минулий тиждень, 30-6 грудня, зафіксували загалом на 7 614 випадків менше, ніж позаминулого тижня (23-29 листопада).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус
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