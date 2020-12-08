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ООС: вогонь з великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів не становив загрози життю воїнів

Вівторок, 8 грудня 2020, 06:39
ООС: вогонь з великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів не становив загрози життю воїнів

Минулої доби збройні формування Росії в Україні чотири рази порушили перемиря обстрілявши позиції українських захисників. Окупанти гатили з великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та підствольних гранатометів. У штабі ООС відзначають, що обстріли не "становили загрози для життя і здоров'я воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".

Джерело: ООС

Дослівно: "7 грудня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети. 

Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. 

Також, нашими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі поки без обстрілів.

Що передувало: 5 грудня російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснювали обстріли позицій української армії з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також протитанкових ракетних комплексів.

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

Читайте також: Звільнений з полону танкіст розповів "Українській правді" про російських військових на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООС
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