Франція засудила хакера з РФ до 5 років за вимагання та відмивання грошей

Суд Парижа у понеділок, 7 грудня, оголосив вирок у справі росіянина Александра Винника, обвинуваченого у вимаганні та відмиванні грошей у складі злочинної групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Його засудили до п'яти років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 100 тисяч євро. Після вироку Винник може бути екстрадований в США, де його звинувачують у відмиванні грошей на суму близько 4 мільярдів доларів.

За даними слідства, Винник був причетний до розробки програми-здирника Locky. За заявою прокуратури Парижа, цілий ряд французьких компаній постраждали від цієї шкідливої ​​програми і платформи BTC-e, створення якої також приписується Виннику.

Звинувачення вимагало для росіянина 10 років ув'язнення і штрафу в 750 тисяч євро.

Сам росіянин звинувачення на свою адресу не визнав.

У той же час суд Парижа зняв з Винника частину звинувачень у відмиванні грошей і повністю відхилив звинувачення в порушенні роботи автоматизованих систем ряду організацій і приватних осіб. Також з нього були зняті звинувачення у використанні вірусу Locky для здійснення кібератак.

Винника заарештували в Греції в 2017 році за запитом США, де йому може загрожувати до 55 років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві і відмиванні грошей через біткоіни.

Крім США його екстрадиції зажадала і Росія - в 2018 році Винник зізнався російським правоохоронним органам в розкраданні 750 млн руб. Однак в січні 2020 року Греція видала Винника Франції.

Вирок паризького суду не означає, що Винник відбуде весь термін у Франції. Не виключено, що влада цієї країни погодиться на екстрадицію росіянина в США.