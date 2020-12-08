Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Франція засудила хакера з РФ до 5 років за вимагання та відмивання грошей

Вівторок, 8 грудня 2020, 10:12

Суд Парижа у понеділок, 7 грудня, оголосив вирок у справі росіянина Александра Винника, обвинуваченого у вимаганні та відмиванні грошей у складі злочинної групи. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Його засудили до п'яти років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 100 тисяч євро. Після вироку Винник може бути екстрадований в США, де його звинувачують у відмиванні грошей на суму близько 4 мільярдів доларів.

За даними слідства, Винник був причетний до розробки програми-здирника Locky. За заявою прокуратури Парижа, цілий ряд французьких компаній постраждали від цієї шкідливої ​​програми і платформи BTC-e, створення якої також приписується Виннику. 

Звинувачення вимагало для росіянина 10 років ув'язнення і штрафу в 750 тисяч євро.

Сам росіянин звинувачення на свою адресу не визнав. 

У той же час суд Парижа зняв з Винника частину звинувачень у відмиванні грошей і повністю відхилив звинувачення в порушенні роботи автоматизованих систем ряду організацій і приватних осіб. Також з нього були зняті звинувачення у використанні вірусу Locky для здійснення кібератак.

Винника заарештували в Греції в 2017 році за запитом США, де йому може загрожувати до 55 років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві і відмиванні грошей через біткоіни. 

Крім США його екстрадиції зажадала і Росія - в 2018 році Винник зізнався російським правоохоронним органам в розкраданні 750 млн руб. Однак в січні 2020 року Греція видала Винника Франції.

Вирок паризького суду не означає, що Винник відбуде весь термін у Франції. Не виключено, що влада цієї країни погодиться на екстрадицію росіянина в США.

Теми: ФранціяхакериРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Франція
Під час протестів у Франції затримали 95 осіб, 67 правоохоронців поранені
У Франції нова хвиля протестів через закон про захист поліції
Ердоган відповів Франції щодо Карабаху: "якщо так любите вірменів - віддайте їм Марсель"
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!