У Києві тенденція з COVID не така позитивна: 1 374 хворих і 26 померлих 

У Києві за минулу добу, 7 грудня, виявили 1 374 хворих на коронавірус, 26 хворих померли від ускладнень COVID-19, госпіталізували 79 пацієнтів, одужали 310 людей.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янсьому – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків.

У понеділок діагноз підтвердили: 794 жінкам віком від 18 до 92 років, 498 чоловікам віком від 18 до 85 рокiв, 33 дівчаткам від 1 до 17 років і 49 хлопчикам від 4 місяців до 16 років.

Серед хворих є 78 медиків (загалом по Україні минулої доби коронавірус підтвердили у 512 медпрацівників).

Станом на 11-ту ранку 8 грудня у столичних медстаціонарах лікується 2 131 хворий на коронавірус, із них 19 дітей. 1 158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1 401 людина. Під апаратами штучної вентиляції легень – 31 хворий.

Загалом із березня в Києві зафіксували 76 750 випадків коронавірусного захворювання (загалом по Україні – 832 758), з них летальних – 1395 (по країні – 13 928), подолали коронавірус 24 585 мешканців Києва (з усіх 436 564 жителів України).

Нагадаємо: Загалом по Україні кількість одужань цього дня переважила кількість нових випадків COVID-19, і така позитивна зміна спостерігалася тричі й минулого тижня. Загалом минулого тижня темпи поширення коронавірусу в країні пішли на спад вперше після літа. У МОЗ називають це результатом карантину вихідного дня.

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