КС повернувся до роботи

Судді Конституційного суду України приступили до роботи після тривалої перерви в засіданнях, на пленарному засіданні присутні 14 із 15 суддів КС.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу КС і джерело

Дослівно: "8 грудня о 10 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати КС, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів про офіційне тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції України (тлумачення "гідних умов життя" – ред.)".

Деталі: У суді додали, що в порядку денному вівторка заплановано проведення засідання Великої палати КС із розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу, а також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами й поданнями.

Усі засідання проводяться в закритій частині.

Водночас джерело в КС повідомило агентству, що з 15 суддів КС на пленарному засіданні у вівторок присутні 14.

На думку співрозмовника агентства, "це свідчить про те, що хтось навмисне розганяв інформацію про блокування роботи і демарш суддів: усі вони хворіли, а тепер вийшли на роботу".

Цьому передувало: 12 листопада поінформоване джерело в суді повідомляло, що кворуму на засіданнях Великої палати Конституційного суду України немає, адже частина суддів перебуває на самоізоляції з підозрою чи вже з підтвердженим діагнозом COVID-19. Зокрема, на самоізоляції був голова КС.

Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада.