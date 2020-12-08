Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука

Офіс генерального прокурора Ірини Венедіктової відмовив у відкритті кримінального провадження проти нардепа-кнопкодава з депутатської групи "Довіра" Андрія Іванчука.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Деталі: Іванчук - мажоритарник з Франківщини, якого 5 листопада піймали на кнопкодавстві. Такі дії підпадають під ст. 364-2 ККУ (голосування народного депутата замість іншого нардепа).

Відомості щодо нардепів у ЄРДР має право вносити генпрокурор або особа, яка виконує його обов’язки, але відзначається, що протягом місяця Венедіктова ніяк не відреагувала.

Рух "ЧЕСНО" надіслав Венедіктовій заяву про вчинення Іванчуком правопорушення.

У своїй відповіді генпрокурорка стверджує, що підстав для відкриття кримінального провадження немає, бо нібито не було дотримано вимог регламенту ВРУ "щодо порядку направлення заяви".

Зокрема, журналіст мав би подати подати до апарату ВРУ заяву про кнопкодавство разом з матеріалами фотозйомки або відеозаписом.

У "ЧЕСНО" відзначили, що саме так і зробили після того, як виявили відповідний факт. В апараті Ради відповіли, що звернення журналіста "за дорученням керівництва ВРУ опрацьовується структурним підрозділом апарату".

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