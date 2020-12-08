Лукашенко назвав МОК бандою і погрожує судом за заборону участі в Олімпіаді

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір звернутися до суду з приводу рішення Міжнародного олімпійського комітету, який усунув від Ігор та інших заходів МОК членів Національного олімпійського комітету Білорусі і самого Лукашенка.

Джерело: Лукашенко під час візиту в Столбцовську центральну районну лікарню, цитує близький до президентської прес-службі телеграм-канал "Пул первого", "Радыё Свабода"

Пряма мова: Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю?! Участь в цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі. Але ви що, зібрали всі країни і прийняли рішення?? І добре я, навіщо дітей чіпаєте? Немає справедливості в світі. Якщо ти справедливу політику будуєш - будеш ворогом".

Деталі: Заява Лукашенка про те, що він "25 років не брав участі в Олімпійських іграх", не відповідає дійсності. Вперше Лукашенко відвідав Олімпіаду в 1998 році в японському Нагано. Більш того, в порушення міжнародних дипломатичних протоколів навіть не сповістив японську сторону про свій візит. Право на посадку літака в Японії було отримано тільки за сприяння МЗС Росії.

Лукашенко також був присутній на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Тоді його візит був запланований, як і в 2014 році на Зимові Олімпійські ігри в Сочі, Росія.

Що передувало: Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ввів санкції відносно Лукашенка і Національного олімпійського комітету Білорусі, тимчасово усунувши їх від участі в Олімпійських іграх.

Під забороною опинився також старший син Лукашенка Віктор, який є першим віцепрезидентом Національного олімпійського комітету Білорусі. З 13 членів виконкому Національного олімпійського комітету Білорусі цей виняток не поширюється тільки на Тетяну Дроздовську.