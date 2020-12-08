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В ОП розмістять аналітичний майданчик реформ – радник прем'єра

Вівторок, 8 грудня 2020, 11:58
В ОП розмістять аналітичний майданчик реформ – радник прем'єра
Фото ОПУ

Офіс президента на одному зі своїх поверхів розмістить аналітичний майданчик для напрацювання стратегій з низки дискусійних тем.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника прем'єр-міністра, виконавчого директора Центру економічного відновлення – платформи для створення Національної економічною стратегії-2030 Кирила Криволапа

Пряма мова: "Зараз в ОП один із поверхів зачищається – там триває ремонт для того, щоб стратегічний майданчик відбувся вже на базі ОП і рухався далі. Усім зручно, коли всі гілки влади координуються на одній платформі".

Деталі: Криволап пояснив, що майданчик буде продовженням експертної дискусії, розпочатої для напрацювання Національної економічної стратегії-2030.

Він також зазначив, що ухвалений парламентом президентський закон про підтримку бізнесу на час локдауну є напрацюванням такого аналітичного центру.

За словами Криволапа, у подальшому центр буде сфокусований на тих реформах, стосовно яких іще немає консенсусу. Мова йде про пенсійну реформу, фондовий ринок, альтернативні фінанси, міжнародний фінансовий центр тощо.

Теми: Офіс президентареформи
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