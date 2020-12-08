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Польща зарезервувала та закупила понад 60 млн доз вакцини від COVID-19

Вівторок, 8 грудня 2020, 13:17

Польща закупила понад 60 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 у шести різних виробників, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Про це він написав у вівторок на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"На даний момент ми вже зарезервували і закупили понад 60 млн доз вакцин від 6 провідних світових виробників! Ми в безпеці - і зараз час для серйозного завдання - реалізації Національної програми імунізації COVID-19", - заявив польський прем’єр-міністр.

На пресконференції у вівторок вранці міністр охорони здоров'я Адам Недзельський та керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик представили проєкт Національної програми вакцинації проти коронавірусу.

З п'ятниці Національний фонд охорони здоров'я проводить електронний набір медичних центрів, які бажають приєднатися до програми вакцинації. Очікується, що в Польщі працюватимуть 8 тисяч пунктів вакцинації. 

За наявними даними, уряд розраховує вакцинувати 180 тисяч людей на тиждень. Вакцинація буде безкоштовною.

Як повідомлялося, Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 

Теми: Covid-2019Польщакоронавірус


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