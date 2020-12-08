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Грався з сірниками: на Львівщині загинула дитина, яку мати залишила без нагляду

Вівторок, 8 грудня 2020, 14:40

У місті Жидачів Львівської області загинув дворічний хлопчик, якого мати залишила без нагляду вдома.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Деталі: Хлопчик разом з  чотирирічною сестрою та шестирічним братом перебували вдома самі, оскільки матір була на роботі.

Дитина віком 2 роки 8 місяців бавилася сірниками і в якийсь момент на ньому зайнявся одяг.

Зранку в будинок прийшла їхня тітка, яка вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію.

Хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Врятувати життя дитини медикам не вдалось.

 

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Двох інших дітей, які були у будинку, доставили у лікарню для медогляду – загрози їх життям немає.

Українська правда
Теми: Львівщинаполіціядіти


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