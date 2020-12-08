ВАКС відмовився міняти запобіжний захід Гладковському 

Вищий антикорупційний суд не пом’якшив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки й оборони Олегу Гладковському.

Джерело: ВАКС, що не називає імені фігуранта справи, але наводить обставини справи; адвокат Руслан Волинець

Дослівно: "Сьогодні, 8 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони щодо зміни запобіжного заходу".

Деталі: Ухвала ВАКС оскарженню не підлягає. Повний її текст оголосять 11 грудня о 15:15.

26 жовтня Вищий антикорупційний суд уже відмовляв адвокату Гладковського у зміні запобіжного заходу з застави на особисте зобов'язання.

Адвокат Гладковського Руслан Волинець повідомив "Українській правді", що захист просив пом'якшити запобіжний захід або на особисті зобов'язання, або на меншу суму застави, яка становила 10 млн грн.

Волинець зазначив, що "справа фактично завмерла", Гладковського востаннє викликали в травні чи квітні, претензій у звинувачення до нього немає.

Адвокат також сказав, що всі обов'язки з Гладковського зняті (тобто він уже може покидати Київ, наприклад), тому "який резон у наявності застави?".

За його словами "зменшився обсяг звинувачення", тож можна було б зменшити й розмір застави.

Чому суд відмовив, Волинець не знає, бо повного тексту ухвали ще немає.

Довідка: Колишнього першого заступника секретаря РНБО підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

За даними слідства, колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський, Олег Гладковський та ексдиректор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Андрій Араптанов у 2017 році організували закупівлю вантажівок за цінами, які перевищували передбачені бюджетом, у компанії "Богдан Моторс", кінцевим власником якої є Гладковський.

Передісторія:

17 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль" (Київ). САП повідомила Гладковському про підозру в зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей.

19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою до 15 грудня з правом внесення застави в 10 млн грн. 21 жовтня за Гладковського внесли заставу – і він залишив СІЗО.

21 грудня ВАКС задовольнив прохання адвокатів Гладковського і дозволив колишньому чиновнику не носити електронний браслет, але у Гладковського залишилися зобов'язання з’являтися за викликом, не спілкуватися з певними свідками у справі, не покидати Київ та Київську область без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон.

15 квітня 2020 року термін дії обов’язків, покладених на Гладковського, продовжили до 5 червня.

14 травня 2020 року в САП повідомили про зміну підозри Гладковському у справі щодо зловживань із оборонним замовленням у 2017 році, збільшивши на підставі експертизи суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до понад 17,44 млн грн.

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