Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти блокують пропуск на п’яти КПВВ Донбасу

Вівторок, 8 грудня 2020, 14:21
Окупанти блокують пропуск на п’яти КПВВ Донбасу
ДПСУ

Російсько-окупаційні війська продовжують перешкоджати вільному перетину громадян у КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Джерело: пресофіцер ДПСУ Ігор Лизогуб у повідомленні на Facebook-сторінці штабу ООС

Деталі: Зокрема майже через місяць після запуску в роботу нові пункти пропуску "Золоте" і "Щастя" залишаються заблокованими.

Фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", а рух дорожнім коридором до КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.

Водночас усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил з українського боку відкриті щоденно з 08.00 до 16.00 та функціонують у штатному режимі.

Минулої доби на КПВВ "Станиця Луганська" 523 особи пройшли в бік тимчасово окупованої Луганщини, а 1002 особи пройшли на контрольовану територію. Також 7 грудня представники окупаційної адміністрації на один день розблокували перетин лінії розмежування навпроти КПВВ "Новотроїцьке", де 84 громадянина та 19 транспортних засобів прослідували на тимчасово окуповану територію України, водночас 46 громадян та 7 транспортних засоби прослідували на контрольовану територію.

Пряма мова: "Нагадуємо, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції під час перетину КПВВ діють протиепідемічні заходи. Переміщення по території контрольного пункту здійснюється із дотримання соціальної дистанції та надягнутими індивідуальними засобами захисту органів дихання.

Крім того для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації".

Нагадаємо: Українська сторона довго йшла до відкриття КПВВ в "Щасті" та "Золотому". Бойовики гальмували цей процес та неодноразово зривали домовленості. Напередодні відкриття вони заявили, що не будуть здійснювати пропуск зі свого боку.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, що влада розглядає відкриття цих пропускних пунктів як важливий внесок у виконання загальних погоджених висновків Паризького саміту 9 грудня 2019 року і домовленостей, узгоджених в рамках Тристоронньої контактної групи, і розраховує на відповідні кроки з російської сторони, згідно з раніше досягнутими домовленостями.

Українська правда
Теми: ОРДЛОвійнаОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: