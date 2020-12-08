"Я гей і це не перешкода": міністр Макрона зробив камінг-аут

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон публічно оголосив, що він гей, заявивши, що орієнтація не заважає йому бути міністром.

Бон сказав про це в інтерв'ю французькому гей-журналу Têtu, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я гей, і у мене немає проблем сказати про це", - заявив він журналу.

Він сказав, що хотів показати, що його гомосексуальність "не є перешкодою" для того, щоб стати міністром. Повне інтерв'ю з Боном журнал опублікує в середу.

В розмові з журналом Бон також пообіцяв підтримувати ЛГБТ-спільноту в Польщі. Він сказав, що відвідає польську "зону, вільну від ЛГБТ" на початку наступного року, а також надасть підтримку польській організації із захисту прав на аборт.

Сотні польських муніципалітетів оголосили себе зонами, вільними від ЛГБТ. У серпні польський уряд запропонував підтримати міста, що втратили через цей статус фінансування ЄС.

"Я б не хотів, щоб люди говорили, що я борюся проти зон, вільних від ЛГБТ, тому що я гей. Було б образливо сказати, що я веду цю боротьбу за себе. Однак як міністр у європейських справах у мене є додаткова відповідальність. Я повинен боротися за толерантність", - заявив Бон.

Європейський парламент торік засудив "зони, вільні від ЛГБТ" у Польщі.