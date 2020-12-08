У Швейцарії рекомендують карати за відсутність маски на 230 євро

Порушення маскового режиму у Швейцарії рекомендують карати штрафом у розмірі 250 франків - приблизно 230 євро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TDG, про це йдеться у погоджених швейцарськими прокурорами рекомендаціях щодо покарань за порушення карантину.

Документ схвалили для того, щоб узгодити реагування на порушення у різних кантонах.

За відсутність маски там, де це передбачено правилами, рекомендують приписувати штраф у розмірі 250 швейцарських франків. За порушення вимоги про самоізоляцію доведеться сплатити від 1000 до 1500 франків.

Власників різноманітних закладів за недотримання заходів безпеки рекомендують карати штрафами до 2000 швейцарських франків.

Рекомендації не є обов’язковими до виконання, тож покарання за порушення карантину у різних кантонах, як і самі карантинні обмеження, і надалі можуть відрізнятися.

Маски стали обов’язковими у громадських приміщеннях на всій території країни у середині жовтня.