Понад сотня партій досі не подали жодного звіту за рік – НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції заявляє, що станом на 1 грудня 119 політичних партій не подали жодного звіту за 2020 рік.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "Станом на 1 грудня до НАЗК надійшло 511 звітів політичних партій за 2020 рік: за І квартал – 242 звіти, за ІІ квартал – 187 звітів, за ІІІ квартал – 82 звіти".

Деталі: У НАЗК нагадали, що, за даними Міністерства юстиції, в Україні зареєстровано 361 політичну партію. При цьому тільки 242 подали звіти за цей рік.

У 2019 році свої звіти подали 275 партій, а 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік.

При цьому у НАЗК зазначили, що кінцевою датою подання звіту у зв’язку з пандемією COVID-19 є 9 лютого 2021 року.

Агентство уже перевірило 406 звітів політичних партій, поданих за цей рік (це майже 80% від загальної кількості поданих звітів).

НАЗК закликає партії не чекати останньої дати подання звіту, аби уникнути організаційних проблем із їхнім поданням за весь рік.

Для довідки: Згідно з законом про політичні партії, партії мають подавати до НАЗК звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.