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Україна та ЄС домовилися, коли проводити відкладену Раду асоціації

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:55

Засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке спершу мало відбутися у грудні 2020 року, відбудеться 11 лютого 2021 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після онлайн-зустрічі з головним димломатом ЄС Жозепом Боррелем та єврокомісаром з питань сусідства й розширення Олівером Варгеї. 

"Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року", - зазначають у повідомленні. 

За словами Дениса Шмигаля, Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків для практичного втілення домовленостей Саміту Україна-ЄС, зокрема оновлення параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Також у комюніке зазначають, що сторони домовилися "докласти зусиль" для підписання під час засідання Ради асоціації Угоди про Спільний авіаційний простір, відомої також як угода про "відкрите небо". 

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Євросоюзу після саміту Україна ЄС у жовтні заявив, що підписання угоди очікується на початку 2021 року.  

Нагадаємо, засідання Ради асоціації Україна-ЄС було заплановане на 8 грудня у Брюсселі, але його відклали через неможливість провести зустріч особисто. Згодом в уряді повідомили, що зустріч перенесли на лютий 2021 року, але конкретна дата не була відома до сьогодні.

Рада асоціації Україна-ЄС - це щорічний захід, де на вищому політичному рівні проводиться оцінка виконання  Угоди про асоціацію та окреслюються майбутні плани.

Теми: ЄСєвроінтеграція


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