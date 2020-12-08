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Під Офісом президента відкриють безкоштовну ковзанку і "резиденцію Миколая"

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:35
Під Офісом президента відкриють безкоштовну ковзанку і резиденцію Миколая

Біля Офісу президента на час новорічних свят облаштують безкоштовну ковзанку, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкові фотозони.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу президента

Дослівно: "На площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей та дорослих "Миколай приймає друзів". На його території розташовуватиметься ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая та святкові фотозони".

Деталі: Скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі, ковзани можна буде принести із собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання.

Крім того, діти зможуть написати та відправити листа Святому Миколаю.

Планується, що святковий майданчик і фотозони діятимуть без вихідних з 10:00 до 21:00.

В ОП запевняють, що локація буде працювати з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів – обов’язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами, кількість відвідувачів майданчику регулюватиметься при вході.

Також в Офісі президента кажуть, що новорічні атракціони і декорації будуть встановлені меценатами та доброчинцями без використання бюджетних коштів.

Святкове відкриття локації має відбутися у День Святого Миколая 19 грудня.

Зазначається, що в разі введення заходів локдауну рішення про роботу майданчика буде ухвалене з урахуванням карантинних обмежень.

Наразі на місці святкових локацій ведуться підготовчі роботи. Прохід вулицею Банковою повз будівлю ОП лишається вільним.

Нагадаємо: У 2019 році на подвір’ї перед входом до Офісу президента України теж ставили новорічну ковзанку.

Теми: святкуванняОфіс президента
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