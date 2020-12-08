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Сніг, дощ та сильний вітер обіцяють до кінця тижня

Вівторок, 8 грудня 2020, 21:40

В Україні у середу опади ймовірні лише на Одещині, Херсонщині та в Криму, місцями сильний вітер, температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Без істотних опадів, лише на Одещині, Херсонщині та в Криму місцями невеликий дощ зі снігом, ожеледь. На дорогах північних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, в західних, південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, у західних та південних областях 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму 2-7° тепла".

У Києві та області у середу без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу, на Київщині вночі 6-10°, вдень 1-4° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.

Згідно з прогнозом, 10-11 грудня на Правобережжі хмарно, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території хмарно з проясненнями, без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім крайнього заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0° (вночі на сході та північному сході 6-11° морозу, 10 грудня в Україні 1-6° морозу); у західних та південних областях вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини 7-12° тепла.

У столичному регіоні очікується вдень 10 грудня та вночі 11 грудня дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, в решту часу без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 10 грудня 1-6° морозу).

Синоптики прогнозують 12-13 грудня у західних та південних областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-7° тепла.

На решті території місцями невеликий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (у східних областях вночі 12 грудня 2-7° морозу).

На Київщині 12-13 грудня невеликий сніг. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Теми: погода


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