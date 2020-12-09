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SpaceX показала повне відео стиковки Cargo Dragon з МКС

Середа, 9 грудня 2020, 05:40

Модернізований вантажний багаторазовий космічний корабель компанія Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції. На його борту 2900 кілограм вантажу американського космічного агентства NASA.

Джерело: SpaceX в Twitter. NASA в Twitter

Деталі: Модифікований Cargo Dragon, який тепер здатен доставляти у космос на 50% більшу вагу та на 20% більший об'єм вантажу, ніж попередня модель, автоматично пристосувався до МКС 7 грудня о 20:40 за Києвом. 

В рамках контракту з NASA компанія Маска вже виконала 21-ну вантажну місію з постачання МКС. 

У NASA відзначають, що це була перша в історії автоматична стиковка вантажного корабля та перший раз, коли до МКС пристиковані одразу два кораблі SpaceX (корабель Crew Dragon, який 17 листопада доставив на космічну станцію чотирьох астронавтів, вже був приєднаний до станції).

Маск написав під цим відео: "Ого, станція виглядає приголомшливо!".

Цього разу корабель завантажили 2900 кілограмами різноманітного вантажу. За два місяці він поверне на Землю близько 2350 кг старого обладнання. Наразі Cargo Dragon є єдиним у світі космічним кораблем, який здатний повертати вантажі з МКС на Землю.

Довідка: Нині екіпаж МКС складається з 7 людей.

Що передувало: 6 грудня о 18:17 за Києвом багаторазова ракета-носій SpaceX Falcon 9 вивела Cargo Dragon на орбіту. 

Теми: Ілон МасккосмосСША


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