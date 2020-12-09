Луческу прокоментував вихід "Динамо" в Лігу Європи

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував результат матчу в якому його команда обійшла угорський "Ференцварош", який очолює Сергій Ребров, з рахунком 1:0 у матчі шостого туру Ліги Чемпіонів.

Ця перемога дозволила динамівцям посісти третє місце у своїй групі і кваліфікуватися до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Джерело: телеканал Футбол1

Пряма мова: "Я дуже задоволений тим, що ми вийшли в плей-офф Ліги Європи. Результат - це сьогодні найголовніше, гра залишається на другому плані. Ми грали проти дуже гарної команди, яка також хотіла виграти і робила для цього все можливе. На такому поганому полі було важко контролювати м'яч, але найголовніше - це результат. Я дуже задоволений, що ми виграли.

Нам треба було дуже добре діяти в обороні, щоб не пропустити швидкі атаки суперника, тому що у них є швидкі гравці і нам не можна було давати їм простору для того, щоб вони виходили в атаку. У перерві я сказав хлопцям, що потрібно грати в футбол, більш активно виходити в атаку, якщо ми хочемо перемогти. У першому таймі ми були сковані, відбирали м'яч, але швидко його віддавали супернику. Суперник хотів забити, нам потрібно було користуватися простором за їх спинами. Ми це і зробили.

Коли граєш з такими командами, як Ювентус і Барселона, то у нас було дуже мало шансів на даний період. Я спочатку знав, що ми будемо боротися з Ференцварошем, на даний момент нам складно змагатися з Ювентусом і Барселоною. З цими командами ми проводили непогані тайми, але робили тільки півсправи. На цей час ми здатні на таке.

З цією командою і цими гравцями ми в рівних умовах. Ми зробили дуже хороші речі в цьому році: ми на першому місці в чемпіонаті, виграли Суперкубок, вийшли в Лігу чемпіонів і євровесну. Це моя заслуга. Хлопці ростуть і це дуже приємно. Дуже складно вигравати після поразок, дух переможця потрібно заслужити. Ми показали характер, це найважливіше".

Що передувало: Зустріч пройшла у вівторок 8 грудня у Києві на НСК "Олімпійський". Огляд матчу