Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МЗС: Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі в Тегерані

Середа, 9 грудня 2020, 05:02

Заступник міністра закордонних справ України та керівник української групи переговорників із Іраном Євген Єнін заявив, що Іран відкликав свою пропозицію по виплатам сім'ям загиблих у авіакатастрофі рейсу МАУ Тегеран-Київ.

Джерело: Євген Єнін, передає Громадське

Пряма мова: "За моєю інформацією (іранський) уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – ред), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій".

Деталі: За його словами, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали. Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Що передувало: Україна пригрозила Ірану судом ООН через безплідні переговори про збитий літак МАУ.

Як вже повідомлялося, напередодні у Генпрокуратурі заявили, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів, хоча з останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло вже півтора місяці.

Зазначимо, ще до першої зустрічі перемовників України та Ірану у липні Євген Єнін припускав, що справа закінчиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в Ірані


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Україна пригрозила Ірану судом ООН через безплідні переговори про збитий літак МАУ
11 місяців, як збили літак МАУ: Іран досі не передав Україні матеріали
Збиття літака МАУ: Україна звинувачує Іран у затягуванні розслідування
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...