МЗС: Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі в Тегерані

Заступник міністра закордонних справ України та керівник української групи переговорників із Іраном Євген Єнін заявив, що Іран відкликав свою пропозицію по виплатам сім'ям загиблих у авіакатастрофі рейсу МАУ Тегеран-Київ.

Джерело: Євген Єнін, передає Громадське

Пряма мова: "За моєю інформацією (іранський) уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – ред), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій".

Деталі: За його словами, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали. Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Що передувало: Україна пригрозила Ірану судом ООН через безплідні переговори про збитий літак МАУ.

Як вже повідомлялося, напередодні у Генпрокуратурі заявили, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів, хоча з останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло вже півтора місяці.

Зазначимо, ще до першої зустрічі перемовників України та Ірану у липні Євген Єнін припускав, що справа закінчиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.