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Представник України очолив бюджетний комітет Постійного арбітражного суду в Гаазі

Середа, 9 грудня 2020, 08:23
Представник України очолив бюджетний комітет Постійного арбітражного суду в Гаазі

Посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова обрали на посаду голови бюджетного комітету Постійного арбітражного суду в 2021 році. 

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

"Посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова обрали на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду в 2021", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook у вівторок ввечері.

Постійний арбітражний суд - найстаріша організація в світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою в Гаазі, зазначили в МЗС.

У 2019 під егідою Постійного арбітражного суду розглядалося близько 200 міждержавних, комерційних і інвестиційних суперечок. 

Бюджетний комітет відповідає за фінансову політику і бюджетні аспекти роботи суду.

Україна висловила готовність до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів.

Теми: судНідерланди
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