ГПУ "виграла" 11% житла у будинку Вавриша на "Арсеналі"

Господарський суд Києва відмовився визнати недійсним договір між Генпрокуратурою і ТОВ "Оболоньторгстандарт", за яким ГПУ має отримати 11% житла у ЖК Philadelphia Concept House на Кловському узвозі у Києві.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на рішення суду від 12 жовтня

Деталі: Визнати договір недійсним вимагала ГО "Європейський закон і порядок", раніше помічена в завідомо програшних оскарженнях дозвільних документів по об’єктах девелоперів Perfect Group Дмитра Ісаєнка і Saga Development Андрія Вавриша.

Видання нагадує, що у 2012-2013 роках Кабмін передав в управління Генпрокуратури корпуси № 34 і №24 по вул. Московській, 8 на території заводу "Арсенал". У червні 2014 року на ці корпуси зареєстрували право власності за державою в особі Генпрокуратури.

У травні 2015 року ГПУ в особі заступника генпрокурора Юрія Столярчука і "Оболоньторгстандарт" уклали договір реконструкції адміністративної будівлі з добудовою житлового будинку.

Але у травні 2018 року сторони змінили його назву – на договір про дольову участь у будівництві. При цьому в документах вказали, що будівля, яку мали реставрувати, в аварійному стані і реконструкції не підлягає. Тому її списали і знесли.

За договором Генпрокуратура отримує нежитлові приміщення площею 249 кв м, що відповідає списаній адмінбудівлі, а також 11% житлових та нежитлових площ об’єкта.

Мова йде про 591 кв м площ квартир у вказаному ЖК.

Однак, ще восени 2017 року фірма передала Генпрокуратурі 4 квартири загальною площею 247 кв м в інших будинках у Києві. Відтак, житлової площі залишилося передати 344 кв м.

В Офісі генпрокурора повідомили, що отримані у 2017 році квартири розташовані на вулицях Львівській та Вишгородській і станом на сьогодні є службовими житловими приміщеннями ОГП.

Решту квартир прокуратура очікує отримати в ЖК Philadelphia Concept House після введення об’єкту в експлуатацію.

Стосовно нежитлової площі в об’єкті, то ГПУ має отримати 249 кв м на першому поверсі з окремим входом, а також 213 кв м вбудованих нежитлових приміщень.

Своїм рішенням суд також вирішив кілька проблемних моментів вказаного будівництва, що грає на користь ГПУ і забудовникам.

Зокрема, він спростував твердження про відсутність економічного обґрунтування змісту та умов здійснення розподілу часток за оскаржуваним договором.

А також проблемний момент щодо ділянки, оскільки на момент видачі містом вихідних даних на проектування об’єкту будівництва не було сформованої конкретної ділянки забудови.

Видання зазначає, що МУО були видані у липні 2015 року на будівництво житлових будинків на місці нежитлової будівлі, що належить ГПУ (корпус № 24), але жодного слова про реконструкцію там не було, а замовником цих вихідних даних було ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" з орбіти тодішнього нардепа-забудовника Максима Микитася.

Вказані МУО видали на ділянку площею 25,28 га по вул. Московській, 8 корп. 24 у кварталі обмеженому вулицями М. Грушевського, Московської та Кловським узвозом, яка перебувала у постійному користуванні ДП завод "Арсенал". У МУО вказані орієнтовні показники відповідно до намірів будівництва, зокрема, площі забудови трьох будинків – 1,7 га, 0,78 га і 0,24 га.

Між тим будівництво житлового комплексу нині ведеться на ділянці площею 0,14 га (під колишнім корпусом № 34). Цю ділянку 0,14 га разом із ще однією ділянкою 0,91 га (під корпусом № 24) Генпрокуратура отримала у користування лише у травні 2017 року, тобто через майже 2 роки після видачі МУО.

І лише у травні 2019 року КМДА змінила цільове призначення ділянки 0,14 га (із земель промисловості – на будівництво і експлуатацію житлового будинку), і дозволила використовувати її для будівництва житлового будинку.

Але суд дійшов висновку, що "оскільки у даному випадку відбувся виключно поділ земельної ділянки, на яку були видані містобудівні умови та обмеження, то на виділену земельну ділянку розповсюджуються дія містобудівних умов та обмежень від 30.07.2015, оскільки вони фактично стосуються цієї ж території".

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