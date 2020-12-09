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У Данії росіянину висунули звинувачення у шпигунстві

Середа, 9 грудня 2020, 11:11
У Данії росіянину висунули звинувачення у шпигунстві

Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який мешкає у цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Extra Bladet.

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.

Дана особа підозрюється в передачі російській розвідці інформації, зокрема, про данські енергетичні технології. Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.

Приводом для арешту, який відбувся в липні, послужило велике розслідування в Поліцейської розвідувальної служби (PET).

Звинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.

Як очікується, справа росіянина буде вестися за закритими дверима.

Теми: ДаніяРосіяшпигунство
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