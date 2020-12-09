У Києві рекордна кількість хворих на коронавірус потрапила в лікарню

Минулої доби коронавірус виявили ще у 1728 киян, 127 пацієнтів потрапили до лікарні.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Пряма мова: "У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1728 інфікованих. 34 людини померли… Одужали за добу - 636 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 983 жінки віком від 18 до 90 років і 71 дівчинка від двох до 17 років. А також 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв і 63 хлопчика від двох місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, і 71 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260, Дніпровському районі – 245 випадків.

Підтверджених випадків коронавірусу станом на 9 грудня вже 84 538. Подолали хворобу 26 403 мешканця Києва, 1498 випадків – летальні.