Українське міністерство просить включити кримськотатарську мову в Google Translate

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України просить корпорацію Google LLC включити кримськотатарську мову у сервіс Google Translate.

Джерело: пресслужба міністерства

Деталі: У листі за підписом міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова є мовою одного з корінних народів України.

У відомстві вважають, що "інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв цієї мови", стимулюватиме і популяризуватиме її вивчення.

Відзначається, що наразі в Україні кримськотатарською мовою розмовляють більше 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів.

Водночас, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська належить до мов, що знаходяться під загрозою.

В Україні наразі розробляють сайт МінТОТ, який буде дублюватися кримськотатарською.