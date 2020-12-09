Українське міністерство просить включити кримськотатарську мову в Google Translate
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України просить корпорацію Google LLC включити кримськотатарську мову у сервіс Google Translate.
Джерело: пресслужба міністерства
Деталі: У листі за підписом міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова є мовою одного з корінних народів України.
У відомстві вважають, що "інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв цієї мови", стимулюватиме і популяризуватиме її вивчення.
Відзначається, що наразі в Україні кримськотатарською мовою розмовляють більше 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів.
Водночас, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська належить до мов, що знаходяться під загрозою.
В Україні наразі розробляють сайт МінТОТ, який буде дублюватися кримськотатарською.