Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українське міністерство просить включити кримськотатарську мову в Google Translate

Середа, 9 грудня 2020, 16:12
Українське міністерство просить включити кримськотатарську мову в Google Translate

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України просить корпорацію Google LLC включити кримськотатарську мову у сервіс Google Translate.

Джерело: пресслужба міністерства

Деталі: У листі за підписом міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова є мовою одного з корінних народів України.

У відомстві вважають, що "інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв цієї мови", стимулюватиме і популяризуватиме її вивчення.

Відзначається, що наразі в Україні кримськотатарською мовою розмовляють більше 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів.

Водночас, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська належить до мов, що знаходяться під загрозою.

В Україні наразі розробляють сайт МінТОТ, який буде дублюватися кримськотатарською.

Українська правда
Теми: кримські татаримова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: