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ЗСУ збили безпілотник, яким бойовики коригували вогонь з гранатомету

Середа, 9 грудня 2020, 17:18
ЗСУ збили безпілотник, яким бойовики коригували вогонь з гранатомету

Від початку доби 9 грудня на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета.

Для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер" зі сторони населеного пункту Мінеральне. Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування".

Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території.

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, що найближчим часом українські бійці отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Окупанти систематично запускають безпілотники в бік позицій військових ЗСУ. Іноді їх подавляють, іноді – збивають.

Українська правда
Теми: Збройні силиДонбасООСвійна
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