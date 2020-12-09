ЗСУ збили безпілотник, яким бойовики коригували вогонь з гранатомету

Від початку доби 9 грудня на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета.

Для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер" зі сторони населеного пункту Мінеральне. Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування".

Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території.

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, що найближчим часом українські бійці отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Окупанти систематично запускають безпілотники в бік позицій військових ЗСУ. Іноді їх подавляють, іноді – збивають.