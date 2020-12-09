Естонія через коронавірус закриває школи й університети

Естонія з наступного тижня закриває школи та інші заклади освіти і призупиняє діяльність центрів дозвілля через ситуацію з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За рекомендаціями наукової ради та Департаменту охорони здоров’я, уряд вирішив з 14 грудня до 4 січня закрити школи, профтехучилища й університети. У цей період навчання може відбуватися лише дистанційно.

Продовжити навчання "офлайн" можуть лише діти з особливими освітніми потребами. Також за умови дотримання заходів безпеки дозволяється проводити персональні консультації, проводити олімпіади, практику та екзамени.

Дитсадки, водночас, не закривають.

Крім того, призупиняють діяльність центрів дозвілля, аматорських колективів і заняття спортом як для дітей, так і дорослих - окрім індивідуальних занять спортом на свіжому повітрі. Обмеження щодо тренувань не будуть поширюватися лише на професійних спортсменів.

Якщо після цього ситуація з епідемією не покращиться, обмеження продовжать і після 4 січня.

За останню добу в Естонії зареєстрували 547 нових заражень коронавірусом. Це один з найвищих показників за увесь час епідемії. Більше хворих було лише минулої суботи, 5 грудня, коли повідомили про 561 нового хворого.