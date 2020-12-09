Корабель для польотів на Марс: SpaceX починає трансляцію запуску Starship

Компанія Ілона Маска Spacex незабаром планує здійснити перший тестовий запуск прототипу міжпланетного корабля Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс.

Джерело: трансляція запуску

UPD: За 126 секунд до запуску старт відклали. Причини наразі невідомі. У SpaceX повідомили, що запуск таки має відбутись о 00:40 за Києвом (22:40 UTC).

ЗМІ повідомляють, що запуск був перенесений через порушення людьми безпечного периметра.

Деталі: Тестову модель багаторазового космічного корабля Starship планують запустити на 12,5 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик.

Starship SN8 запускають з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас.

Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірність ⅓ (33.3% — УП) запуск пройде успішно".

На замовлення SpaceX за запуском повинен був спостерігати дослідний літак NASA WB57, який займається аерофотозніманням, але за лічені хвилини до ззьоту він поламався (!?)

Напередодні випробування старший інженер SpaceX по польотам на Марс Ларс Блекмор сказав, що цей запуск "це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!".

Видання Everyday Astronaut публікує порівняння Starship з Falcon 9, яка на цьому тижні виконала 100-й успішний політ.

Порівняння Starship з іншими ракетами Ілона Маска

Модифікації Starship

Порівняння двигунів, які використовує Falcon 9 та Starship

Паливна система Starship vs Falcon 9

Що передувало: