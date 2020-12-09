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Зеленський доручив уряду готуватися до 35 річниці Чорнобильської катастрофи

Середа, 9 грудня 2020, 20:52
Зеленський доручив уряду готуватися до 35 річниці Чорнобильської катастрофи

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи".

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "Кабінет міністрів має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Крім того, уряд повинен проаналізувати та актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих громадян, а також забезпечити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених на відповідні цілі".

Деталі: Кабмін має затвердити план заходів на річницю катастрофи.

Він повинен передбачати проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди річниці катастрофи; проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, а також широке висвітлення таких заходів.

Також планується провести в Україні тематичну міжнародну конференцію.

Довідково: Чорнобильська катастрофа – техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України, в ніч на 26 квітня 1986 року.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЧорнобильКабінет міністрівукази
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