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Труханов заразився коронавірусом

Середа, 9 грудня 2020, 22:37
фото: fb ТРуханова

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що захворів на COVID-19 і відправляється на самоізоляцію.

Джерело: Труханов у Facebook

Пряма мова Труханова: "Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання й отримання негативного результату.

Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб".

Деталі: Мер Одеси розповів, що самопочуття у нього "поки непогане".

Нагадаємо: 18 листопада Труханов переміг у другому турі виборів мера Одеси.

Українська правда
Теми: ТрухановОдеса


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