Труханов заразився коронавірусом
Середа, 9 грудня 2020, 22:37
Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що захворів на COVID-19 і відправляється на самоізоляцію.
Джерело: Труханов у Facebook
Пряма мова Труханова: "Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання й отримання негативного результату.
Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб".
Деталі: Мер Одеси розповів, що самопочуття у нього "поки непогане".
Нагадаємо: 18 листопада Труханов переміг у другому турі виборів мера Одеси.
Українська правда