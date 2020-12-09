Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханов заразився коронавірусом

Середа, 9 грудня 2020, 21:37
Труханов заразився коронавірусом
фото: fb ТРуханова

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що захворів на COVID-19 і відправляється на самоізоляцію.

Джерело: Труханов у Facebook

Пряма мова Труханова: "Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання й отримання негативного результату.

Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб".

Деталі: Мер Одеси розповів, що самопочуття у нього "поки непогане".

Нагадаємо: 18 листопада Труханов переміг у другому турі виборів мера Одеси.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрухановОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Труханов
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: