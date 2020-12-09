Труханов заразився коронавірусом

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що захворів на COVID-19 і відправляється на самоізоляцію.

Джерело: Труханов у Facebook

Пряма мова Труханова: "Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання й отримання негативного результату.

Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб".

Деталі: Мер Одеси розповів, що самопочуття у нього "поки непогане".

Нагадаємо: 18 листопада Труханов переміг у другому турі виборів мера Одеси.