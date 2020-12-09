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Хакери атакували Європейське агентство, яке перевіряє вакцини від COVID-19

Середа, 9 грудня 2020, 22:53

Європейське агентство з лікарських засобів, яке в тому числі займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, стало об'єктом кібератаки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні агентства.

"Європейське агентство з лікарських засобів стало об'єктом кібератаки. Агентство швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними структурами", - йдеться в повідомленні.

В агентстві не надають додаткові подробиці, поки триває розслідування.

"Додаткова інформація буде надана в належний час", - зазначили в агентстві.

Варто зазначити, що в агентстві наразі триває перевірка кількох вакцин проти коронавірусу.

Тільки після схвалення агентством препарати можуть застосовуватися на ринку країн Євросоюзу.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.



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