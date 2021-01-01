Бійці Об’єднаних сил привітали українців із Новим роком

Напередодні Нового року бійці Об’єднаних сил привітали українців із 2021 роком.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Військові бажали здоров’я, здійснення всіх бажань, завершення пандемії коронавірусу та свободи для України.

Із зверненням також виступив і в.о.командувача ОС Віктор Ганущак.

"У 2020 році наші Збройні сили щодня демонстрували загартування, професіоналізм і відвагу, захищаючи Україну від загарбників. Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі", – сказав він.

