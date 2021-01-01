Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столична поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн

П'ятниця, 1 січня 2021, 03:21
Столична поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн

У Києві правоохоронці затримали іноземця із партією кокаїну, який, за цінами "чорного" ринку, коштує близько 2,5 мільйонів гривень.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва 

Деталі: Патрульні разом із працівниками одного із управлінь поліції Києва зупинили автомобіль з іноземними номерами. 

 

Під час проведення огляду в салоні було виявлено пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн. 

Зазначається, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну для подальшого збуту

 

Затриманому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: