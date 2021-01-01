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Столична поліція затримала іноземця із партією кокаїну на 2,5 млн

П'ятниця, 1 січня 2021, 04:21

У Києві правоохоронці затримали іноземця із партією кокаїну, який, за цінами "чорного" ринку, коштує близько 2,5 мільйонів гривень.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва 

Деталі: Патрульні разом із працівниками одного із управлінь поліції Києва зупинили автомобіль з іноземними номерами. 

 

Під час проведення огляду в салоні було виявлено пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн. 

Зазначається, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну для подальшого збуту

 

Затриманому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Українська правда
Теми: поліціякримінал


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