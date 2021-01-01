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Канада вимагатиме у подорожувальників результат тесту на COVID

П'ятниця, 1 січня 2021, 06:31

Найближчим часом Канала планує запровадити необхідність надання негативного результату тесту на коронавірус для всіх, хто приїзджає в країну.

Джерело: пресконференція міністра міжурядових відносин Канади Домініка Леблана, цитує "Укрінформ

Деталі: За словами члена уряду, ПЛР-тест має бути зроблений за три дні до прибуття в Канаду. Очікується, що нові правила почнуть діяти впродовж цього тижня. 

Проте нове обмеження не буде замінювати обов’язковий двотижневий карантин для всіх, хто приїзджає в Канаду.

"Федеральний чи будь-який інший уряд у Канаді не можуть завадити канадцям подорожувати, однак ми закликаємо утриматися від усіх неважливих подорожей. Якщо ви все ж змушені подорожувати, пам’ятайте, що після повернення до Канади повинні дотримуватися вказівок та перебувати у карантині 14 днів. Це не лише правильний вчинок, а й вимога закону, за недотримання якої можуть бути серйозні наслідки", – додав міністр громадської безпеки Канади Біл Блер

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Теми: Канадакоронавірус


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