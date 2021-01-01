Головні новини четверга і ночі: вітання Зеленського, арешт Микитася

Зеленський у новорічному вітанні говорив із дітьми, Микитася відправили під арешт – новини, які були актуальні 31 грудня.

Про вітання

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу із коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі. Побажання громадянам прозвучали як від глави держави, так і від дітей.

Окрему увагу президент приділив українцям, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та ОРДЛО. До них він звернувся російською та закликав перевести годинники назад, щоб бути разом з усією Україною.

Про арешт Микитася

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю.

Суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.

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Про інші важливі новини

"5 канал" та "Прямий" другий рік поспіль ставлять в ефір новорічне вітання президента Володимира Зеленського до або ж після вітання його попередника Петра Порошенка. Таким чином, звернення п’ятого президента завершується об 00:00.

Офіс генерального прокурора назвав брехнею заяви НАБУ про те, що Офіс нібито захищає ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського у справі про величезний хабар керівництву САП.

Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін каже, що вибуховий пристрій підклали не лише його матері, а й батькам дружини.

Вибуховий пристрій, підкладений батькам дружини антикорупціонера Віталія Шабуніна, представляв собою скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів.

За добу 30 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 699 особам, одужали 11 803 особи, однак 2 704 хворих потрапили до лікарні, а 209 пацієнтів померли.

Прокурори США висунули нові звинувачення проти ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне привласнення ними коштів банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо.

Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримати вакцину від коронавірусу непросто, бо всі країни борються виключно за свій інтерес, і у глобальній черзі за вакцинами першими стоять найбагатші з них.