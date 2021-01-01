За 1 січня російські війська на Донбасі вже 6 разів порушили перемир'я

Збройні формування Російської Федерації на сході України за 7 годин нового 2021 року вже шість разів порушували перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї".

Деталі: На обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу ОС немає.

Дослівно: "Протягом минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета. В районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а поруч з Талаківкою – з підствольних гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалась тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було".