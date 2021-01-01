За новорічну ніч із Софійської площі вивезли 83 кубометри сміття
П'ятниця, 1 січня 2021, 17:00
Лише з Софійської площі протягом новорічної ночі комунальні служби вивезли близько 83 метрів кубічних сміття.
Джерело: Київавтодор
Дослівно: "У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста.
Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів.
Лише з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття".
Деталі: У Київавтодорі додали, що, окрім бригад з ручного прибирання, було задіяно спецтехніку.
Українська правда