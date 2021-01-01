За новорічну ніч із Софійської площі вивезли 83 кубометри сміття

Лише з Софійської площі протягом новорічної ночі комунальні служби вивезли близько 83 метрів кубічних сміття.

Джерело: Київавтодор

Дослівно: "У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста.

Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів.

Лише з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття".

Деталі: У Київавтодорі додали, що, окрім бригад з ручного прибирання, було задіяно спецтехніку.