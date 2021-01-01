Новий рік на Донбасі: 7 обстрілів, українські військові відповідають

З початку доби 1 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворожу вогневу активність було помічено декілька разів неподалік Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Також в обідню пору біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу "квадракоптер" з перетином лінії розмежування, який вмілими діями наших воїнів був збитий.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю".

Деталі: Зазначається, що на численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.