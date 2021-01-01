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80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу

П'ятниця, 1 січня 2021, 18:15
80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу

Королева Данії Маргрете II отримала вакцину від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DR, про це повідомили на офіційному сайті королівського дому. 

80-річній королеві запропонували вакцинуватися через те, що у її віці коронавірус з більшим ризиком може спричинити ускладнення, а також - тому що вона за своїми посадовими функціями зустрічається зі значною кількістю людей.

Незважаючи на поважний вік, королева не входить до категорій громадян, які мають отримати вакцину у першу чергу. Перші у ній - мешканці будинків для літніх людей та персонал, другі - люди старші 65 років, які отримують вдома допомогу від соцслужб, треті - люди віком від 85 років. 

Втім, зазначає видання, більшість громадян скоріше схвалюють те, що королева як перша особа держави отримала вакцину серед перших.

Напередодні у своїй новорічній промові королева Маргрете також згадувала вакцину, зазначаючи, що її поява і початок вакцинації дає надію на тлі загальної тривоги з приводу епідемії.  

У данській королівській родині вже були випадки зараження коронавірусом - в середині грудня хворів онук королеви принц Крістіан. В інших членів родини тести виявилися негативними і Різдво вони святкували вже разом. 

Данія, разом з усіма країнами-членами ЄС, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня.

"Українська правда" у Threads

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