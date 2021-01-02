SpaceX отримали контракт від Міноборони США на $150 мільйонів

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала від Міністерства оборони США контракт на запуск 28 супутників. Сума контракту – $150 мільйонів.

Джерело: видання Space News

Деталі: Згідно з документом, Пентагон планує відправити на орбіту 20 супутників, призначених для забезпечення зв'язку, і ще вісім супутників, які будуть виконувати функцію попередження про ракетні запуски.

У Міноборони заявили, що вибирали компанію, яка пропонує "кращу вартість" на основі декількох критеріїв, таких як ціна, графік і минулі показники.

Всі запуски планують здійснити з космодрому на авіабазі Вандерберг (штат Каліфорнія, США).

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