В ОП назвали три пріоритети дипломатичної роботи в новому році

В Офісі президента назвали три ключові цілі, які визначатимуть пріоритети для дипломатичної команди України у 2021 році.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня"

Дослівно: "Мир на деокупованому Донбасі, Крим у складі нашої держави, Україна — активний міжнародний гравець — це три ключові цілі, які визначатимуть пріоритети для дипломатичної команди України у 2021 році".

Деталі: За словами заступника голови ОП, пріоритетом номер один є збереження та зміцнення міжнародної підтримки України.

Зокрема, Україна розвиватиме активне двостороннє співробітництво зі стратегічними партнерами — США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Польщею, Литвою, Азербайджаном.

Крім того, зазначив Жовква, триватиме робота над реалізацією домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі.

Дослівно: "У 2021 році ставимо за мету проведення наступного саміту в Нормандському форматі. Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах. Тут і надалі розраховуємо на підтримку наших партнерів по Нормандському формату — Німеччини та Франції.

Збереження триваючого перемир’я, активізація роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін утримуваними особами, функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових, розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках, реалізація оновленого плану розмінування, забезпечення доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території — ось лише деякі наші тактичні завдання".

Деталі: Також Україна працюватиме й надалі над посиленням міжнародного тиску на РФ для виконання нею своїх зобов’язань.

Жовква також зазначив, що торік питання Криму було повернуте в міжнародний порядок денний.

Він підкреслив, що важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який має пройти в Україні влітку 2021 року.