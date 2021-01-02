Президентка Молдови приїде в Україну через 10 днів – ОП

12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня"

Дослівно: "Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання".

Деталі: Жовква також повідомив про підготовку до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Дослівно: "У відносинах із Угорщиною прагнемо вийти на взаємну довіру та підтримку, тому шукатимемо засобів розбудови конструктивного діалогу з чутливих питань. Готуємося до проведення зустрічі лідерів обох держав. Вона має завершитись укладенням нового документа — свого роду взаємовигідної дорожньої карти наших відносин".

Деталі: Крім того, у 2021 році планується проведення Ради президентів України та Литви.

Що передувало: 10 грудня 2020 року обраний президент Молдови Мая Санду підтвердила, що свій перший закордонний візит на посаді глави держави здійснить до Києва, однак точна дата не називалася.